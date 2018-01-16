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Ученые представили новый модульный дрон, собирающий себя в полете
Ученые из Университета Пенсильвании (Филадельфия), разработали серию летающих роботов, которые в процессе полета могут самостоятельно собираться в различного рода фигуры. Эта технология избавит от необходимости производить так называемые «сложные» дроны.

Ученые представили новый модульный дрон, собирающий себя в полете


Система, разработанная американскими учеными, получила название ModQuad, сейчас она находится на стадии первоначального тестирования. Смысл технологии состоит в том, чтобы отказаться от дронов, которые способны выполнять только лишь одну задачу.

По словам исследователей, они составили несколько сценариев, в которых гораздо более крупные системы беспилоников могут соединяться, например, в мост. Система по своему образу напоминает пчелиные или же муравьиные колонии, где совместно приложенные усилия позволяют передвигать объёмные предметы, строить гнезда со сложной структурой. Ученые легко представляют себе так называемые «колонии» дронов, которые смогут строить мосты и даже здания.



Природные алгоритмы, которые использует пчелиный рой, помогают обучать стаи БПЛА находить сорняки. Размещенные в почве сенсоры позволяют сэкономить средства на удобрениях. Что касается роботов-косилок, то благодаря ним садовник превращается в оператора.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:59
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