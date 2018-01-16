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Дизайнеры Jeep Cherokee 2019 решили отказаться от «странностей» прошлых поколений авто
Jeep Cherokee 2019 модельного года получил новый дизайн. На снимках, представленных Motor Authority, можно увидеть переработанную фронтальную часть. Под капотом располагается двигатель с турбонаддувом. Освеженный кроссовер, согласно словам дизайнера марки Jeep Марка Аллена, «отказался брать странности Cherokee 2014 года», отмечая, что новый вид подходит автомобилю лучше.

Дизайнеры Jeep Cherokee 2019 решили отказаться от «странностей» прошлых поколений авто


Конструкторы интегрировали высокие светодиодные фары в относительно традиционный дизайн, а дополнительная оптика оказалась размещена ниже в качестве противотуманных фар. При этом передний бампер отличается общим видом, который близок к модели Compass. На заднем плане у новинки оказались переопределены фонари для соответствия тому же авто. Номерной знак подняли чуть выше, что позволяет Jeep использовать привлекательный задний бампер.

Изменения в салоне более скромные. Jeep сосредоточился на улучшении материала, а не на более широких изменениях в дизайне, отбрасывая скучный черный пластик вокруг информационно-развлекательной системы с отделкой Piano Black, используя хромированные акценты вокруг вентиляционных отверстий HVAC и других областей. Тем не менее, в модели сделали одно большое структурное изменение - дизайн центральной консоли адаптирован под размещение современных смартфонов.

Под капотом нового Cherokee находится 2-литровый силовой агрегат с турбонаддувом. Производительность новинки составляет 270 «лошадей», а в качестве альтернативы будет использоваться силовой «атмосферник» на 3,2 литра при мощности 271 л.с. Модель Jeep не представляет показатели в вопросе экономии топлива для турбонаддува, ставшего частью мягкой гибридной установки в составе Jeep Wrangler 2019 года.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:31
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