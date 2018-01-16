Дети старше 10-ти лет смогут ездить в поездах без родителей
Родители смогут отпускать детей, которые достигли 10-ти лет, самостоятельно передвигаться поездом. Такую услугу анонсировал глава ФПК.
Вскоре десятилетние дети смогут путешествовать на поездах самостоятельно. О таком нововведении объявил Петр Иванов, который управляет Федеральной пассажирской компанией (дочернее предприятие госкомпании «Российские железные дороги»). Глава ФПК рассказал, что сейчас идет процесс по урегулированию всех деталей, передача опыта других видов транспорта, где такая услуга уже существует.
Такая возможность позволит родным посадить ребенка в поезд, а на нужной станции проводник высадит его, передав заранее оговоренному лицу. Подобная услуга уже есть у авиаперевозчиков, теперь выбор транспорта в такой ситуации увеличится.
На данный момент самостоятельно ребенок в поездах ездить не может, допускается перевозка без родителей только с сопровождающим, например, когда группу детей везут на отдых и т.д.
Вскоре десятилетние дети смогут путешествовать на поездах самостоятельно. О таком нововведении объявил Петр Иванов, который управляет Федеральной пассажирской компанией (дочернее предприятие госкомпании «Российские железные дороги»). Глава ФПК рассказал, что сейчас идет процесс по урегулированию всех деталей, передача опыта других видов транспорта, где такая услуга уже существует.
Такая возможность позволит родным посадить ребенка в поезд, а на нужной станции проводник высадит его, передав заранее оговоренному лицу. Подобная услуга уже есть у авиаперевозчиков, теперь выбор транспорта в такой ситуации увеличится.
На данный момент самостоятельно ребенок в поездах ездить не может, допускается перевозка без родителей только с сопровождающим, например, когда группу детей везут на отдых и т.д.
Автор: Страхова Дарья