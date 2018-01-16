В Вологодской области ищут 17-летнюю девушку из Вытегорского района
В Вологодском районе работники МВД Вытегорского района сообщили о ведении поисков 17-летней девушки. Отмечается, что она пропала 12 января после отправки на прогулку в поселение.
Пропавшая 2000 года рождений отличается средним телосложением, ростом 1,6 м, выглядит приблизительно на свой возраст. Среди примет указаны вьющиеся волосы до плеч темно-русого цвета, светлые глаза.
На момент исчезновения на пропавшей были черные брюки, длинная светлая куртка с капюшоном на меху, синяя шапка с отворотом.
Пропавшая 2000 года рождений отличается средним телосложением, ростом 1,6 м, выглядит приблизительно на свой возраст. Среди примет указаны вьющиеся волосы до плеч темно-русого цвета, светлые глаза.
На момент исчезновения на пропавшей были черные брюки, длинная светлая куртка с капюшоном на меху, синяя шапка с отворотом.
Автор: Валерий Антонов