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Госстат Украины зафиксировал увеличение экспорта товаров в РФ на 11,6%
Украинский Госстат отметил рост экспорта товаров в Россию, увеличение произошло на 11,6% на протяжении 11 месяцев 2017 года. Из ЕС за тот же период в Украину импортировано продукции на сумму 18,831 млрд долларов.

Госстат Украины зафиксировал увеличение экспорта товаров в РФ на 11,6%

Статистическое ведомство опубликовало данные о суммарном экспорте товаров, направляемых в Россию, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечен рост до 3,58 млрд долларов. По информации экспертов Госстата, импорт товаров из Российской Федерации показал рост на 38,2%, достигнув в суммарном обороте 6,33 млрд долларов. Особо отмечено, что экспорт украинской продукции за 11 месяцев прошедшего года, направляемой в страны Европейского союза, находился на уровне 15,914 млрд долларов.

Наряду с этим отмечается, что экспорт товаров из стран ЕС в РФ в период январь-ноябрь 2017 года показал рост на 20,2%, достигнув 79,8 млрд евро. Согласно информации Евростата, импорт из России в Европейский союз за тот же период составил 132 млрд евро, отмечено увеличение на 23,4%.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:25
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