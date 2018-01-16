Алиса Аршавина удалила все фотографии с мужем и детьми
Алиса Аршавина, которая в последнее время является одной из самых обсуждаемых персон в Сети, рассказала о переменах в личной жизни. В своём персональном блоге жена футболиста убрала всяческие упоминания о супруге и даже детях.
Еще совсем недавно в глазах общественности Алиса Аршавина выглядела любящей женой и заботливой матерью. Однако накануне она приняла решение создать новый аккаунт в Instagram, о чем сообщила в шапке профиля. Отныне в блог Алисы Аршавиной не могут заглянуть все пользователи Сети, ведь она закрыла его от посторонних. Отмечается, что подписки на страницу также отсутствуют.
Большую часть поклонников встревожил тот момент, что в блоге знаменитости отсутствуют все фотографии, связанные с семейной жизнью. Из многочисленных публикаций Аршавиной остался только один пост. Некоторые фолловеры предположили, что аккаунт супруги Андрея Аршавина был взломан, но большая часть юзеров все же считает, что знаменитость решила начать новую жизнь, которая не будет напоминать о прошлом.
Также нельзя отвергать тот вариант, что Алиса Аршавина попросту изрядно устала от критики в свой адрес, которая стала появляться после скандала с ее участием на борту самолета.
Еще совсем недавно в глазах общественности Алиса Аршавина выглядела любящей женой и заботливой матерью. Однако накануне она приняла решение создать новый аккаунт в Instagram, о чем сообщила в шапке профиля. Отныне в блог Алисы Аршавиной не могут заглянуть все пользователи Сети, ведь она закрыла его от посторонних. Отмечается, что подписки на страницу также отсутствуют.
Большую часть поклонников встревожил тот момент, что в блоге знаменитости отсутствуют все фотографии, связанные с семейной жизнью. Из многочисленных публикаций Аршавиной остался только один пост. Некоторые фолловеры предположили, что аккаунт супруги Андрея Аршавина был взломан, но большая часть юзеров все же считает, что знаменитость решила начать новую жизнь, которая не будет напоминать о прошлом.
Также нельзя отвергать тот вариант, что Алиса Аршавина попросту изрядно устала от критики в свой адрес, которая стала появляться после скандала с ее участием на борту самолета.
Автор: Валерия Орлова