Умер один из создателей современной госпел-музыки Эдвин Хокинс
В возрасте 74 лет скончался один из основателей современной госпел-музыки Эдвин Хокинс. Сообщается, что Хокинс страдал раком поджелудочной железы.
Эдвин Хокинс стал широко известен как аранжировщик христианского гимна «Oh Happy Day». В последствии, его аранжировка оказала ключевое влияние на становление и развитие современной музыки в США, например на Элвиса Пресли. Самого Хокинса справедливо считают основателем госпела в современном виде.
Отметим, что Эдвин Хокинс был четырехкратным лауреатом почетной американской премии «Грэмми» в области музыки.
Эдвин Хокинс стал широко известен как аранжировщик христианского гимна «Oh Happy Day». В последствии, его аранжировка оказала ключевое влияние на становление и развитие современной музыки в США, например на Элвиса Пресли. Самого Хокинса справедливо считают основателем госпела в современном виде.
Отметим, что Эдвин Хокинс был четырехкратным лауреатом почетной американской премии «Грэмми» в области музыки.
Автор: Гундерин Сергей