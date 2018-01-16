Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на Украине
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили граждан России о том, что на территории Украины зафиксирована сильная вспышка гепатита А. Сообщается, что вирус активно распространяется по Николаевской области. Такая информация обнародована на сайте профильного ведомства.
В Николаевской области заболели не менее 47 человек, причем 38 пациентов пришлось госпитализировать. Из них в больнице находятся и 6 детей. В двух случаях доктора отмечают тяжелое лечение гепатита А.
За 11 месяцев прошедшего года на территории Украины медики зафиксировали 29 вспышек вируса. Причинами возникновения очагов гепатита А стали массовые нарушения противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены.
В связи с этим представители Роспотребнадзора РФ призвали усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу. Сотрудникам КПП теперь предстоит учитывать информацию, касающуюся ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
В Николаевской области заболели не менее 47 человек, причем 38 пациентов пришлось госпитализировать. Из них в больнице находятся и 6 детей. В двух случаях доктора отмечают тяжелое лечение гепатита А.
За 11 месяцев прошедшего года на территории Украины медики зафиксировали 29 вспышек вируса. Причинами возникновения очагов гепатита А стали массовые нарушения противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены.
В связи с этим представители Роспотребнадзора РФ призвали усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу. Сотрудникам КПП теперь предстоит учитывать информацию, касающуюся ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Автор: Валерия Орлова