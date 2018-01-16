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Ученые: Дети во время передвижения на полу вдыхают в 4 раза больше бактерий чем обычно
Ученые при помощи эксперимента с использование робота, имитирующего движения младенца, смогли доказать, что дети во время ползания по ковровым покрытия вдыхают в 4 раза больше пыли и микробов в сравнении со взрослыми членами семьи. Исследователи, работающие с Университетом Пердью, представили робота, обернутого фольгой, который реалистично имитировал движения малышей. Он прополз по нескольким коврам, которые были взяты из реальных квартир.

Ученые: Дети во время передвижения на полу вдыхают в 4 раза больше бактерий чем обычно


На период проведения эксперимента спецфильтры, установленные на площадке, проводили сбор образцов воздуха, тогда как лазерные детекторы контролировали движение мелких пылевых частиц и биоструктур. В соответствии со словами инженера Брендона Бура, занимающего позицию одного из ведущих экспертов в рамках новой работы, современная аппаратура подсвечивает клетки бактерий, споры и пыль, вызывая их флуоресценцию на мониторах приборов. Соответственно, ученым удалось отличить биочастицы от пыли.



При движении по коврам младенцы формируют облако пыли, размер которого в 20 раз больше, чем при движении взрослого. Как итог, малыши вдыхают приблизительно в 4 раза больше биологических объектов, нежели старшие члены их семей. Ученые отмечают, что подобная атака бактерий не всегда вредит малышам, поскольку является средством закалки их иммунной системы. В то же время, это не значит, что нужно отказываться от уборки.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:44
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