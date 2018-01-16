Ученые: Дети во время передвижения на полу вдыхают в 4 раза больше бактерий чем обычно
Ученые при помощи эксперимента с использование робота, имитирующего движения младенца, смогли доказать, что дети во время ползания по ковровым покрытия вдыхают в 4 раза больше пыли и микробов в сравнении со взрослыми членами семьи. Исследователи, работающие с Университетом Пердью, представили робота, обернутого фольгой, который реалистично имитировал движения малышей. Он прополз по нескольким коврам, которые были взяты из реальных квартир.
На период проведения эксперимента спецфильтры, установленные на площадке, проводили сбор образцов воздуха, тогда как лазерные детекторы контролировали движение мелких пылевых частиц и биоструктур. В соответствии со словами инженера Брендона Бура, занимающего позицию одного из ведущих экспертов в рамках новой работы, современная аппаратура подсвечивает клетки бактерий, споры и пыль, вызывая их флуоресценцию на мониторах приборов. Соответственно, ученым удалось отличить биочастицы от пыли.
При движении по коврам младенцы формируют облако пыли, размер которого в 20 раз больше, чем при движении взрослого. Как итог, малыши вдыхают приблизительно в 4 раза больше биологических объектов, нежели старшие члены их семей. Ученые отмечают, что подобная атака бактерий не всегда вредит малышам, поскольку является средством закалки их иммунной системы. В то же время, это не значит, что нужно отказываться от уборки.
На период проведения эксперимента спецфильтры, установленные на площадке, проводили сбор образцов воздуха, тогда как лазерные детекторы контролировали движение мелких пылевых частиц и биоструктур. В соответствии со словами инженера Брендона Бура, занимающего позицию одного из ведущих экспертов в рамках новой работы, современная аппаратура подсвечивает клетки бактерий, споры и пыль, вызывая их флуоресценцию на мониторах приборов. Соответственно, ученым удалось отличить биочастицы от пыли.
При движении по коврам младенцы формируют облако пыли, размер которого в 20 раз больше, чем при движении взрослого. Как итог, малыши вдыхают приблизительно в 4 раза больше биологических объектов, нежели старшие члены их семей. Ученые отмечают, что подобная атака бактерий не всегда вредит малышам, поскольку является средством закалки их иммунной системы. В то же время, это не значит, что нужно отказываться от уборки.
Автор: Валерий Антонов