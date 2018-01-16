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Собчак в прямом эфире потребовала извинений от Леонида Волкова
Кандидат в президенты России Ксения Собчак потребовала извинений от Леонида Волкова, являющегося представителем штаба Алексея Навального. Скандал произошел в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

Собчак в прямом эфире потребовала извинений от Леонида Волкова


Собчак требовала извинений за то, что Леонид Волков разместил в своем Facebook информацию о том, что Ксения Собчак в разгар подписной компании проводила корпоратив на Бали. Сама же телеведущая утверждает, что если корпоратив и был, то за 10 дней до старта компании. Скандал происходил во время записи радиопередачи «Разбор полетов», что не смутило Собчак. Леонид Волков, в свою очередь, обвинил экс-ведущую «Дом-2» во лжи и неуважении к аудитории.

Отметим, что Ксения Собчак имеет самый высокий антирейтинг среди кандидатов на пост президента России, он составляет 89,9%. К примеру, антирейтинг Григория Явлинского составляет 44,8%, а Владимира Жириновского – 44,6%.
Автор: Гундерин Сергей
Сегодня, 10:48
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