Канал ТНТ вынужденно удалил все «непристойные эфиры» проекта «Дом-2»
Канал ТНТ был вынужден удалить все «непристойные эфиры» телепроекта «Дом-2», которые были представлены в течение дня. В соответствии с имеющимися слухами, подобное случилось по причине претензии со стороны Роскомнадзора. Все удаленные выпуски посвящались играм для взрослых.
Зрители были уверены, что указанный день содержит избыток развратных и откровенно пошлых моментов. В играх для взрослых якобы «засветились» почти все участники проекта. Как отмечают пользователи интернета, с подобным контентом проект достаточно скоро может быть закрыт.
«Дом-2» все больше уходит от формата шоу о любви, меняясь в сторону откровенных сцен и признаний. Одни зрители поддерживают подобные изменения, тогда как другие выражаются по этому вопросу негативно.
Зрители были уверены, что указанный день содержит избыток развратных и откровенно пошлых моментов. В играх для взрослых якобы «засветились» почти все участники проекта. Как отмечают пользователи интернета, с подобным контентом проект достаточно скоро может быть закрыт.
«Дом-2» все больше уходит от формата шоу о любви, меняясь в сторону откровенных сцен и признаний. Одни зрители поддерживают подобные изменения, тогда как другие выражаются по этому вопросу негативно.
Автор: Валерий Антонов