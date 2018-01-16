Минтруд РФ рекомендовал регионам страны простимулировать рождаемость
Минтруд РФ составил рекомендации российским регионом по принятию дополнительных мер с целью повышения рождаемости, необходимо выработать региональные концепции с целью улучшения ситуации. Согласно проекта рекомендаций, затем необходимо внести дополнения в проект, он будет доработан.
В российские регионы направлено рекомендательное письмо за подписью Алексея Вовченко, первого заминистра госведомства. Проект методических рекомендаций, как сообщают СМИ, нацеливает губернаторов на повышение показателей рождаемости. В нем говорится о денежных выплатах, включая региональный материнский капитал. Речь идёт и об улучшении условий проживания для семей, указывается на создание 12-часовых детских садов.
Меры должны иметь отношение ко всем семьям, причём независимо от уровня их доходов. В регионах власти обязаны на основе рекомендаций утвердить плановые показатели вплоть до 2020 года. Речь идёт о снижении смертности, миграционном приросте и повышении рождаемости. В проект необходимо внести дополнение на местах, после этого он будет передан на рассмотрение в российское правительство.
В российские регионы направлено рекомендательное письмо за подписью Алексея Вовченко, первого заминистра госведомства. Проект методических рекомендаций, как сообщают СМИ, нацеливает губернаторов на повышение показателей рождаемости. В нем говорится о денежных выплатах, включая региональный материнский капитал. Речь идёт и об улучшении условий проживания для семей, указывается на создание 12-часовых детских садов.
Меры должны иметь отношение ко всем семьям, причём независимо от уровня их доходов. В регионах власти обязаны на основе рекомендаций утвердить плановые показатели вплоть до 2020 года. Речь идёт о снижении смертности, миграционном приросте и повышении рождаемости. В проект необходимо внести дополнение на местах, после этого он будет передан на рассмотрение в российское правительство.
Автор: Семен Зайцев