Детройт 2018: В автомобилях Toyota и Lexus представлена поддержка Apple CarPlay
В скором будущем новые автомобили Toyota и Lexus станут поддерживать сервис Apple CarPlay. В частности, речь идет о модели Toyota 2017 Avalon, представленной в рамках Североамериканского международного автосалона.
Отмечается, что компания Toyota долгое время не хотела внедрять опции CarPlay и Android Auto в своих автомобилях. Сообщается, что первая функция появится транспортных средствах 2019 года выпуска. Японские производители встроят в них платформы Entune 3.0 (Toyota) и Enform 2.0 (Lexus). На данный момент неизвестно, смогут ли автомобилисты получать поддержку через обновление ПО.
На Avalon 2019 года у пользователей появится возможность взаимодействовать с Apple CarPlay посредством сенсорного экрана на 9 дюймов. Стоимость автомобилей с новой функцией пока не обнародована.
Отмечается, что компания Toyota долгое время не хотела внедрять опции CarPlay и Android Auto в своих автомобилях. Сообщается, что первая функция появится транспортных средствах 2019 года выпуска. Японские производители встроят в них платформы Entune 3.0 (Toyota) и Enform 2.0 (Lexus). На данный момент неизвестно, смогут ли автомобилисты получать поддержку через обновление ПО.
На Avalon 2019 года у пользователей появится возможность взаимодействовать с Apple CarPlay посредством сенсорного экрана на 9 дюймов. Стоимость автомобилей с новой функцией пока не обнародована.
Автор: Валерия Орлова