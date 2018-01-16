Лаборатория Касперского: Российские пользователи неправильно хранят пароли от интернет-банкинга

Исследования компании «Лаборатория Касперского» показали, что россияне стали более ответственно относиться к защите своих кабинетов онлайн-банкинга. 15% присоединились к числу тех, кто считает, что безопасный пароль необходим для защиты банковских данных. Теперь это 65% от всех пользователей.Специалисты компании отмечают, что в прошлом году количество попыток взломать аккаунты снизилась на 6% и теперь составляет 24%. Это результат того, что люди знают, как защитить свои данные и бережно относятся к созданию ключей для входа.Проблемой остается только то, как российские пользователи хранят пароли, которые не могут запомнить. Большинство (28%) фиксируют их в записной книжке, некоторые (9%) заводят специальную бумажку возле ПК. 11% сохраняют пароли в браузерах. Еще 8% создают для этой цели документ в компьютере. И только 6% выбирают действительно надежный вариант - специализированное программное обеспечение, которое защищает пароли от кражи.Представитель «Лаборатория Касперского» отметил, что в наше время у людей большое количество аккаунтов. Если все ключи безопасные, то есть состоят из независимых между собой символов, то запомнить их нереально. Для этой цели и были созданы специальные компьютерные программы, которые генерируют и сохраняют секретные коды. От пользователя нужен только один мастер-пароль, все остальное за него сделает программа.