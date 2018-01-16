Google разработал настенное крепление для смарт-динамика Home Mini за $15
Google предлагает пользователям настенное крепление для наименьшего смарт-динамика собственного производства. При этом Google Home Mini не имеет большой популярности, однако теперь за счет крепления на вертикальных поверхностях разработчики надеются изменить ситуацию.
Стоимость крепления составляет $15. Устройство доступно в белом цвете, а Google описывает легкий аксессуар как гладкое, прочное настенное крепление, которое позволит легко разместить Home Mini в выбранном месте для освобождения столешниц. В комплекте поставляются все требуемые элементы крепежа, а также специальная клейкая лента.
Подчеркивается влияние новинки на рост защищенности устройства от детей, которые могли бы взять смарт-колонку со стола для игр. Во время установки крепления потребуется учитывать размещение розеток, поскольку у динамика отсутствует встроенная батарея.
Стоимость крепления составляет $15. Устройство доступно в белом цвете, а Google описывает легкий аксессуар как гладкое, прочное настенное крепление, которое позволит легко разместить Home Mini в выбранном месте для освобождения столешниц. В комплекте поставляются все требуемые элементы крепежа, а также специальная клейкая лента.
Подчеркивается влияние новинки на рост защищенности устройства от детей, которые могли бы взять смарт-колонку со стола для игр. Во время установки крепления потребуется учитывать размещение розеток, поскольку у динамика отсутствует встроенная батарея.
Автор: Валерий Антонов