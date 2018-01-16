В Хабаровске пятиклассница не вернулась домой после школы
В Хабаровске после школы домой не вернулась пятиклассница. Сообщается, что девочка могла уйти из дома из-за ссоры с матерью. Сведения подтвердили в пресс-службе краевого МВД.
К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мать пропавшей. Она рассказала, что за день до ухода из дома между ней и дочерью произошла ссора.
По данным полиции, семья девочки не состоит на профилактическом учете. На поиск школьницы отправились правоохранители и волонтеры. Ситуация с розыском находится на контроля начальника ГУ МВД РФ региона.
На вид пропавшей 10 лет, ее рост составляет около 130 сантиметров, у пятиклассницы голубые глаза и светло-русые прямые волосы. В школу девочка ушла в шапке белого цвета с бубонами, светло-сером пуховике, белых рукавицах, коричневых утепленных брюках и такого же оттенка сапогах.
К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мать пропавшей. Она рассказала, что за день до ухода из дома между ней и дочерью произошла ссора.
По данным полиции, семья девочки не состоит на профилактическом учете. На поиск школьницы отправились правоохранители и волонтеры. Ситуация с розыском находится на контроля начальника ГУ МВД РФ региона.
На вид пропавшей 10 лет, ее рост составляет около 130 сантиметров, у пятиклассницы голубые глаза и светло-русые прямые волосы. В школу девочка ушла в шапке белого цвета с бубонами, светло-сером пуховике, белых рукавицах, коричневых утепленных брюках и такого же оттенка сапогах.
Автор: Валерия Орлова