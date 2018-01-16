Англичанин травмировал горло и попал в больницу после неудачной попытке чихнуть
Британские врачи предостерегают людей, чтобы те не сдерживали себя при чихании и не закрывали в процессе нос и рот. Это может привести к различным травмам.
Житель Англии был госпитализирован в связи с жалобами на острые боли в горле и невозможность по этой причине говорить. Стало известно, что после того, как пациент неудачно чихнул, у него вздулась шея и появились рези в области горла. В ходе обследования c применением компьютерной томографии врачи установили, что у пациента под кожу и между стенок клетчатки попал воздух. Это произошло в следствие разрыва нижней части глотки в месте ее соединения с пищеводом во время чихания. Больному понадобилось недельное стационарное лечение с применением антибиотиков и специализированное питание через трубочку.
Житель Англии был госпитализирован в связи с жалобами на острые боли в горле и невозможность по этой причине говорить. Стало известно, что после того, как пациент неудачно чихнул, у него вздулась шея и появились рези в области горла. В ходе обследования c применением компьютерной томографии врачи установили, что у пациента под кожу и между стенок клетчатки попал воздух. Это произошло в следствие разрыва нижней части глотки в месте ее соединения с пищеводом во время чихания. Больному понадобилось недельное стационарное лечение с применением антибиотиков и специализированное питание через трубочку.
Автор: Гундерин Сергей