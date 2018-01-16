CES 2018: NovuMind представил свой первый ИИ-чип NovuTensor
Сотрудники компании NovuMind продолжают привлекать внимание участников и гостей выставки CES, которая проходит в Лас-Вегасе. На этот раз все интересуются уникальным ИИ-чипом NovuTensor.
Процессор создан для искусственных нейронных сетей на основе свёрточных фильтров довольно маленького размера. Производительность чипа составляет 15 терафлопс при потребляемой мощности 5 ватт. При таких высоких показателях устройство способно обеспечить присутствие технологий ИИ в ближайшем будущем.
Посетителей стенда компании на CES впечатляет демонстрация способностей NovuTensor. Посредством ИИ-обработки информации новинка способна преобразовать изображение из любого источника в высококачественную картинку 8К-формата.
Благодаря технологии NovuMind Super-Resolution с точностью передаются даже самые мелкие детали, нейтрализуются возможные шумовые помехи. На сегодняшний день компания-производитель уже ведет переговоры о сотрудничестве с многими ведущими фирмами.
Еще одним достижением NovuMind можно назвать первый желудочно-кишечный эндоскоп, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Проект воплощался в жизнь вместе с Западно-китайской больницей при Сычуанском университете.
Процессор создан для искусственных нейронных сетей на основе свёрточных фильтров довольно маленького размера. Производительность чипа составляет 15 терафлопс при потребляемой мощности 5 ватт. При таких высоких показателях устройство способно обеспечить присутствие технологий ИИ в ближайшем будущем.
Посетителей стенда компании на CES впечатляет демонстрация способностей NovuTensor. Посредством ИИ-обработки информации новинка способна преобразовать изображение из любого источника в высококачественную картинку 8К-формата.
Благодаря технологии NovuMind Super-Resolution с точностью передаются даже самые мелкие детали, нейтрализуются возможные шумовые помехи. На сегодняшний день компания-производитель уже ведет переговоры о сотрудничестве с многими ведущими фирмами.
Еще одним достижением NovuMind можно назвать первый желудочно-кишечный эндоскоп, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Проект воплощался в жизнь вместе с Западно-китайской больницей при Сычуанском университете.
Автор: Валерия Орлова