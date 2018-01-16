Красноярские ученые создали экосистему выживания в космосе
Ученые в Красноярске проводят уникальный эксперимент по тестированию модели жизнеобеспечения, речь идёт о миниатюрной структуре, её испытание запустят в 2018 году по малой замкнутой экосистеме, с долей присутствия человека до 6%.
Модель будет испытываться на протяжении всего года. Специалисты института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН работают при содействии ученых кафедры замкнутых экологических систем Сибирского госуниверситета имени Академика Решетнева. Предложено, она позволит человеку находиться на звездолёте или экзопланете нескольких лет подряд. Утилизация отходов жизнедеятельности даст вохможность структурировать их в питательные вещества для растений, речь идет о неорганических соединениях, а также соли. При переработке также выделяется большое количество токсинов, это учитывается учеными.
Александр Тихомиров, завкафедрой замкнутых систем СибГУ им. М.Ф. Решетнева, сообщил, что предложенная технология по утилизации отходов человека экологически является чистой, она не энергоемкая и не требует значительных давлений. На выходе получают чистые удобрения с минимальным содержанием вредных веществ, это будет способствовать выращиванию хороших урожаев вне Земли.
Модель будет испытываться на протяжении всего года. Специалисты института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН работают при содействии ученых кафедры замкнутых экологических систем Сибирского госуниверситета имени Академика Решетнева. Предложено, она позволит человеку находиться на звездолёте или экзопланете нескольких лет подряд. Утилизация отходов жизнедеятельности даст вохможность структурировать их в питательные вещества для растений, речь идет о неорганических соединениях, а также соли. При переработке также выделяется большое количество токсинов, это учитывается учеными.
Александр Тихомиров, завкафедрой замкнутых систем СибГУ им. М.Ф. Решетнева, сообщил, что предложенная технология по утилизации отходов человека экологически является чистой, она не энергоемкая и не требует значительных давлений. На выходе получают чистые удобрения с минимальным содержанием вредных веществ, это будет способствовать выращиванию хороших урожаев вне Земли.
Автор: Семен Зайцев