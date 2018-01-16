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Для iOS выпустили альтернативу судоку с элементами морского боя
Для пользователей мобильных устройств под управлением iOS выпустили новую игру Logic Dots 2. Этот продукт стал альтернативой судоку и представляет собой гибрид указанной головоломки с морским боем. От пользователя требуется расположить точки в ячейках для формирования фигур, а также решения загадок.

Для iOS выпустили альтернативу судоку с элементами морского боя


Новый продукт стал отчасти уникальным комбинированным игровым приложением. Он отличается достаточно простым и логичным набором правил, в соответствии с которыми требуется совершить определенные действия. Все головоломки в составе Logic Dots 2 представляют собой первоначально пустое поле, окруженное числами. От игроков требуется обнаружить все скрытые связи различных точек, а после этого раскрыть составленные на поле фигуры с учетом информации о расположении в каждом ряду и столбце определенного числа точек.



Ограничений по ходам и времени прохождения уровня нет. Отдельные головоломки позволяют использовать подсказки, что привносит некоторые элементы упрощения, необходимые части пользователей. В то же время, для лиц, которые стремятся к действительно сложным головоломки в Logic Dots 2, имеются более сложные уровни, способные заставить подумать даже профессионалов судоку.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:29
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