Детройт 2018: KIA представила новое поколение седана Forte
В рамках международного автосалона в Детройте был представлен новый седан Кia Forte. На территории РФ данная модель известна, как Cerato. Первые снимки фотошопионы сделали во время подготовки стенда корейского производителя к выставке.
Судя по фото, которые были обнародованы в Сети, Кia Forte новой генерации поступит на рынок с видоизмененными фарами головного света, иным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, переработанной решеткой радиатора. Кроме этого, седан обзавелся задним бампером, выполненном в стиле фастбека Kia Stinger, светодиодными фонарями, соединенными между собой вставкой из пластика. Аналогичное решение присутствует в российской версии Kia Rio.
Кардинально изменился и салон Кіа Cerato 2019. Так, появилась модифицированная передняя панель с круглыми дефлекторами вентиляционной системы, спортивный руль, позаимствованный у старшего собрата Stinger, и доработанный климат-контроль.
О технических параметрах южно-корейской новинки пока ничего не сообщается. Стоимость Кіа Cerato 2019 станет известна ближе к старту продаж.
Судя по фото, которые были обнародованы в Сети, Кia Forte новой генерации поступит на рынок с видоизмененными фарами головного света, иным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, переработанной решеткой радиатора. Кроме этого, седан обзавелся задним бампером, выполненном в стиле фастбека Kia Stinger, светодиодными фонарями, соединенными между собой вставкой из пластика. Аналогичное решение присутствует в российской версии Kia Rio.
Кардинально изменился и салон Кіа Cerato 2019. Так, появилась модифицированная передняя панель с круглыми дефлекторами вентиляционной системы, спортивный руль, позаимствованный у старшего собрата Stinger, и доработанный климат-контроль.
О технических параметрах южно-корейской новинки пока ничего не сообщается. Стоимость Кіа Cerato 2019 станет известна ближе к старту продаж.
Автор: Валерия Орлова