Владимир Путин поздравил Василия Ланового с 84-х летием
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного советского и российского актера Василия Ланового с днем рождения. 16 января ему исполнилось 84 года.
Президент отметил неоценимый вклад знаменитого актера в развитие духовно-нравственных ценностей у современной молодежи и формирование ярких сценических и кинематографических образов.
Первые уроки сценического мастерства будущий актер получил в 1947 году на занятиях в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛ. В 1957 году Василий Лановой окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Наибольшую популярность и известность актеру принесли роли Павла Корчагина в одноименной кинокартине, Анатоля Курагина в киноэпопее «Война и мир», Ивана Варавы в кинофильме «Офицеры» и многие другие. На театральной сцене артист с успехом воплощал образы очаровательного князя в постановке "Идиот" и Фортибранса в "Гамлете".
Президент отметил неоценимый вклад знаменитого актера в развитие духовно-нравственных ценностей у современной молодежи и формирование ярких сценических и кинематографических образов.
Первые уроки сценического мастерства будущий актер получил в 1947 году на занятиях в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛ. В 1957 году Василий Лановой окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Наибольшую популярность и известность актеру принесли роли Павла Корчагина в одноименной кинокартине, Анатоля Курагина в киноэпопее «Война и мир», Ивана Варавы в кинофильме «Офицеры» и многие другие. На театральной сцене артист с успехом воплощал образы очаровательного князя в постановке "Идиот" и Фортибранса в "Гамлете".
Автор: Гундерин Сергей