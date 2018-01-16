В Петербурге оштрафовали дрифтовавшего у Исаакиевского собора водителя
Водитель, который устроил опасный дрифт в Петербурге у Исаакиевского собора, оштрафован на сумму 2,5 тысяч рублей. В отношении автомобилиста сотрудники правоохранительных органов составили три административных протокола.
Полицейские быстро установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний местный житель Санкт-Петербурга, который ранее никогда не привлекался к админответственности.
Правоохранители начали расследование после того, как в декабре прошлого года на просторах социальной сети Instagram был обнародован видеоролик, снятый с коптера. На нем запечатлен дрифт-заезд на Исаакиевской площади вокруг памятника Николаю Первому.
Полицейские быстро установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний местный житель Санкт-Петербурга, который ранее никогда не привлекался к админответственности.
Правоохранители начали расследование после того, как в декабре прошлого года на просторах социальной сети Instagram был обнародован видеоролик, снятый с коптера. На нем запечатлен дрифт-заезд на Исаакиевской площади вокруг памятника Николаю Первому.
Автор: Валерия Орлова