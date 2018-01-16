Джордж Клуни снимет сериал по книге «Уловка-22» Джозефа Хеллера
Режиссёр и актёр Джордж Клуни в скором времени приступит к экранизации популярного романа «Уловка-22», написанного Джозефом Хеллером. Автором проекта является сервис онлайн-трансляции Hulu, информация об этом размещена на сайте компании.
Экранизация включает в себя минисериал, он состоит из шести частей. Джордж Клуни, популярный актер и режиссер, в скором времени приступает к съемкам. Сообщается, что шестисерийный сериал будет снят по культовому роману американского писателя. Полными правами на экранизацию обладает компания Paramount Television. Руководство Hulu ранее предложило Клуни заняться экранизацией популярной книги. Отмечено, что телевизионная версия «Уловки-22» будет новым проектом стримингового интернет-сервиса.
К проекту привлечены компании Paramaunt и Animals Conent, сценарий пишут Люк Дэвис и Дэвид Мишо. Совместно с Клуни обязанности режиссера будет выполнять Грант Хеслов, его партнёр в фирме Smokehouse Pictures.
Экранизация включает в себя минисериал, он состоит из шести частей. Джордж Клуни, популярный актер и режиссер, в скором времени приступает к съемкам. Сообщается, что шестисерийный сериал будет снят по культовому роману американского писателя. Полными правами на экранизацию обладает компания Paramount Television. Руководство Hulu ранее предложило Клуни заняться экранизацией популярной книги. Отмечено, что телевизионная версия «Уловки-22» будет новым проектом стримингового интернет-сервиса.
К проекту привлечены компании Paramaunt и Animals Conent, сценарий пишут Люк Дэвис и Дэвид Мишо. Совместно с Клуни обязанности режиссера будет выполнять Грант Хеслов, его партнёр в фирме Smokehouse Pictures.
Автор: Семен Зайцев