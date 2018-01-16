В Сети показали интро-ролик сюжетной кампании Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr
В Сети появился новый ролик Warhammer 40,000. Видео показывает вступление в сюжетную кампанию игры в рамках франшизы под названием Inquisitor – Martyr. Участникам квеста потребуется очистить от ереси сектора Калигари.
На сегодня игра доступна по режиму раннего доступа. Авторы развали свой новый продукт игрой-«песочницей», а также новой площадкой для реализации многих идей. Центральной линией сюжетной кампании окажется загадочная война агентов Инквизиции. После завершения всего процесса разработчики дали обещание предоставить годы постоянного увлечения, разбавленного постепенным развитием на фоне непрерывного потока контента, способного существенно обогатить экшен-RPG.
В целях передачи требуемой атмосферы в новом продукте о вселенной Warhammer 40K была создана специализированная боевая система, котрая дает игрокам возможность распылять, взрывать, а также расчленять противников. Помимо этого, игрокам предложат механизмы добивания с особой зрелищностью. Стоимость игры в раннем доступе составляет 1499 рублей.
На сегодня игра доступна по режиму раннего доступа. Авторы развали свой новый продукт игрой-«песочницей», а также новой площадкой для реализации многих идей. Центральной линией сюжетной кампании окажется загадочная война агентов Инквизиции. После завершения всего процесса разработчики дали обещание предоставить годы постоянного увлечения, разбавленного постепенным развитием на фоне непрерывного потока контента, способного существенно обогатить экшен-RPG.
В целях передачи требуемой атмосферы в новом продукте о вселенной Warhammer 40K была создана специализированная боевая система, котрая дает игрокам возможность распылять, взрывать, а также расчленять противников. Помимо этого, игрокам предложат механизмы добивания с особой зрелищностью. Стоимость игры в раннем доступе составляет 1499 рублей.
Автор: Валерий Антонов