Курбан Омаров раскритиковал популярных YouTube-блогеров
Курбан Омаров сделал пост в Instagram, в котором раскритиковал многих блогеров. По его мнению, многие делятся информацией, в которой ничего не смыслят. Сам мужчина с осторожностью дает советы, даже если уверен в них.
Муж Ксении Бородиной поделился своим мнением о популярных YouTube блогерах. Он негативно относится к их советам о том, в чем сами мало понимают. На таких каналах могут учить основам бизнеса, лидерства или же о том, как завоевывать женщин. На самом деле эти темы раскрываются поверхностно, так как "учителя" знают только часть теории, очень редко знакомы с практикой.
Курбан отметил, что он старается не давать советов, даже если уверен в их правильности, так как боится показаться глупым. Именно поэтому от него не услышишь таких слов, как «никогда», «уверен на 100%», «ни за то».
Также он считает несправедливым, что у действительно стоящих блогеров подписчиков всегда в разы меньше, чем у тех, кто "льет воду".
Муж Ксении Бородиной поделился своим мнением о популярных YouTube блогерах. Он негативно относится к их советам о том, в чем сами мало понимают. На таких каналах могут учить основам бизнеса, лидерства или же о том, как завоевывать женщин. На самом деле эти темы раскрываются поверхностно, так как "учителя" знают только часть теории, очень редко знакомы с практикой.
Курбан отметил, что он старается не давать советов, даже если уверен в их правильности, так как боится показаться глупым. Именно поэтому от него не услышишь таких слов, как «никогда», «уверен на 100%», «ни за то».
Также он считает несправедливым, что у действительно стоящих блогеров подписчиков всегда в разы меньше, чем у тех, кто "льет воду".
Автор: Страхова Дарья