Поклонская считает, что Собчак спекулирует на правах крымчан
Наталья Поклонская, депутат Госдумы от политической партии «Единая Россия», прокомментировала слова кандидата в президенты Ксении Собчак о том, что крымчане являются неполноценными. По мнению экс-прокурора республики, внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым деятелям спекулировать на теме прав жителей полуострова.
Ранее Собчак публично заявила, что население Крыма ущемлено в своих правах по сравнению с жителями материковой части России. В качестве примера кандидат в президенты привела не проведение на полуострове матчей ЧМ по футболу.
По словам Поклонской, сегодня главная задача состоит в том, чтобы не было повода говорить о какой-либо неполноценности российских граждан. Крым активно развивается, запланировано расширение инфраструктуры, на полуостров приезжают все больше туристов, европейских политиков, подписываются соглашения о сотрудничестве. Бывший прокурор добавила, что полуостров является уникальным, а не видеть и не ценить этого может только глупый человек.
Ранее Собчак публично заявила, что население Крыма ущемлено в своих правах по сравнению с жителями материковой части России. В качестве примера кандидат в президенты привела не проведение на полуострове матчей ЧМ по футболу.
По словам Поклонской, сегодня главная задача состоит в том, чтобы не было повода говорить о какой-либо неполноценности российских граждан. Крым активно развивается, запланировано расширение инфраструктуры, на полуостров приезжают все больше туристов, европейских политиков, подписываются соглашения о сотрудничестве. Бывший прокурор добавила, что полуостров является уникальным, а не видеть и не ценить этого может только глупый человек.
Автор: Валерия Орлова