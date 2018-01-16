МОК рассмотрит вопрос о допустимости использования символики СССР на ОИ-2018
МОК оценит вопрос относительно допустимости применения символики СССР на Олимпиаде-2018. Спецкомиссия будет заниматься оценкой соответствующих моментов в преддверии проведения игр в Пхёнчхане.
«Все соответствующие вопросы находятся в ведении специальной рабочей группы, ответственной за оценку ситуации со спортсменами-олимпийцами из РФ. Когда придет время МОК представит основные регулирующие принципы для реализации всех решений указанной группы, как и указывалось в рамках заявления исполкома организации от 5 декабря», — указывается в сообщении СМИ со ссылкой на сообщение пресс-центра МОК.
По факту отстранением российских спортсменов от участия в ОИ-2018, а также запрета флага и гимна РФ на спортивных состязаниях пользователи интернета выступили с предложением использовать символику СССР. При этом Сергей Чепиков, знаменосец в составе сборной России для ОИ-1994, отметил, что именно россиянам в Пхёнчхане нужно нести олимпийский флаг.
«Все соответствующие вопросы находятся в ведении специальной рабочей группы, ответственной за оценку ситуации со спортсменами-олимпийцами из РФ. Когда придет время МОК представит основные регулирующие принципы для реализации всех решений указанной группы, как и указывалось в рамках заявления исполкома организации от 5 декабря», — указывается в сообщении СМИ со ссылкой на сообщение пресс-центра МОК.
По факту отстранением российских спортсменов от участия в ОИ-2018, а также запрета флага и гимна РФ на спортивных состязаниях пользователи интернета выступили с предложением использовать символику СССР. При этом Сергей Чепиков, знаменосец в составе сборной России для ОИ-1994, отметил, что именно россиянам в Пхёнчхане нужно нести олимпийский флаг.
Автор: Валерий Антонов