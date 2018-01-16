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СМИ: Пентагон проводит учения, имитирующие войну на Корейском полуострове
Глава Минобороны США Джеймс Мэттис и Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляют о готовности США снизить остроту темы об угрозе ядерной войны с КНДР. В тоже время, как сообщают СМИ, отмечены боевые учения, имитирующие масштабные наземные боевые действия.

СМИ: Пентагон проводит учения, имитирующие войну на Корейском полуострове

В Пентагоне проинформировали о готовности использовать методы дипломатии для прекращения ядерной конфронтации с Северной Кореей, в тоже время армия США готовится к более жёсткому сценарию. По данным New York Times, широкомасштабные маневры возрастают в частоте их проведения, ничего подобного не было до вторжения США в Ирак в 2003 году. Пентагон объяснил сложившуюся ситуацию тем, что расширение наземных операций проводится в рамках программы усиления борьбы с международным терроризмом. В тоже время размер и охват учений указывают на большую географическую операционную зону.

New York Times отмечает, что в декабре в форт «Брегг» в штате Северная Каролина 48 боевых вертолетов Apache и грузовых Chinook перевезли большое количество военнослужащих и предметов снабжения. Это произошло при якобы обстреле сил артиллерией неизвестным противником.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:13
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