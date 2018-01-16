Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Виктор Анпилов, известный политический и общественный деятель, скончался на 72-м году жизни. Официальное сообщение о его смерти появилось на его странице в соцсети Facebook в прошедший понедельник, 15 января.
Сообщается, что Анпилов умер, не приходят в сознание. Ранее политический деятель перенес тяжелую форму инсульта. К посту в социальной сети авторы добавили строчки из стихотворения испанского режиссера Тито Фернандеса.
Анпилов являлся председателем исполкома движения «Трудовая Россия». Он был активным участником многочисленных митингов, организованных против Бориса Ельцина, в 1992-1993 годах выступал за свержение власти. Во время октябрьских событий Анпилов стал на сторону Верховного Совета. В 1993 году общественного деятеля арестовали, но по решению Госдумы выпустили через несколько месяцев.
Анпилов учился в МГУ на факультете журналистики. Он поддерживал ЛДПР и лидера партии Владимира Жириновского.
Сообщается, что Анпилов умер, не приходят в сознание. Ранее политический деятель перенес тяжелую форму инсульта. К посту в социальной сети авторы добавили строчки из стихотворения испанского режиссера Тито Фернандеса.
Анпилов являлся председателем исполкома движения «Трудовая Россия». Он был активным участником многочисленных митингов, организованных против Бориса Ельцина, в 1992-1993 годах выступал за свержение власти. Во время октябрьских событий Анпилов стал на сторону Верховного Совета. В 1993 году общественного деятеля арестовали, но по решению Госдумы выпустили через несколько месяцев.
Анпилов учился в МГУ на факультете журналистики. Он поддерживал ЛДПР и лидера партии Владимира Жириновского.
Автор: Валерия Орлова