В немецком Эбербахе школьный автобус с детьми врезался в жилой дом, 43 человека пострадали
В Эбербахе (Германия) автобус, перевозящий школьников въехал в дом. Известно о 43-х пострадавших с травмами разной степени тяжести.
Согласно обновленной информации из Германии, в автокатастрофе с участием школьного автобуса число потерпевших составляет 43 человека. Есть данные, что 6 детей госпитализированы с тяжкими травмами.
Перед тем, как въехать в дом, автобус протаранил 3 машины. В районе трагедии задействованы 3 вертолета спасателей, пожарные и скорая помощь.
Согласно обновленной информации из Германии, в автокатастрофе с участием школьного автобуса число потерпевших составляет 43 человека. Есть данные, что 6 детей госпитализированы с тяжкими травмами.
Перед тем, как въехать в дом, автобус протаранил 3 машины. В районе трагедии задействованы 3 вертолета спасателей, пожарные и скорая помощь.
Автор: Страхова Дарья