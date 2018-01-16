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Учёные: В Северной Америке одной из причин лесных пожаров являются птицы
Учёные сделали неожиданные выводы относительно причин некоторых лесных пожаров. Они считают, что их могут устраивать птицы. Соответствующие выводы были сделаны на основании рассказов представителей 12 различных племен на территории Северной Америки, описавших птиц, выявленных неподалёку от мест начала распространения огня.

Учёные: В Северной Америке одной из причин лесных пожаров являются птицы


Удалось установить, что птицами-поджигателями аборигены считают чёрных коршунов, бурых соколов, а также коршунов-свистунов. Согласно их словам, хищники смогли научиться подхватыванию тлеющей травы и ветвей для последующего разжигания пламени. Они используют это в целях выкуривания своей добычи.

«Я сам видел, как ястреб схватил тлеющую палку когтями, а после бросил на участок сухой травы рядом. Он ждал выбегающих рептилий и грызунов. После завершения сжигания одной области птицы повторяли процесс уже в ином месте», - отметил один из местных жителей.

Марк Бонта, один из авторов новой работы, рассказал, что часть хищников пользуется не только горящими ветвями, но даже углями из костра, разведённого людьми. Исследователи выразили заинтересованность поведением «огненных» птиц. Теперь они намерены какое-то время провести с аборигенами для изучения необычного метода охоты пернатых.

«Сотрудничество с местными жителями будет важной частью в рамках проводимого исследования. Их помощь позволит более детально изучить необычное поведение птиц. Ранее такие эксперименты реализовать никому не удавалось», - отметил Марко Бонта.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:21
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