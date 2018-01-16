Студенты УИГА станцевали в стиле садо-мазо под Satisfaction
Сегодня на просторах социальных сетей появилось яркое видео, которое с каждой минутой собирает все больше просмотров. Главными героями ролика являются студенты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).
Видео снималось в общежитии ВУЗа. Курсанты в привычной среде сняли пародию на клип Satisfaction. На ролике можно видеть полуобнаженных молодых людей, скромно прикрывающих лица фуражками. Они двигаются в такт звучащей музыке, выполняя различные дела. Обнародованный ролик показывает, что быт в студенческом общежитии не является скучным.
По словам авторов ролика, он создан исключительно в развлекательных целях. За короткий период времени видео собрало огромное количество просмотров.
Видео снималось в общежитии ВУЗа. Курсанты в привычной среде сняли пародию на клип Satisfaction. На ролике можно видеть полуобнаженных молодых людей, скромно прикрывающих лица фуражками. Они двигаются в такт звучащей музыке, выполняя различные дела. Обнародованный ролик показывает, что быт в студенческом общежитии не является скучным.
По словам авторов ролика, он создан исключительно в развлекательных целях. За короткий период времени видео собрало огромное количество просмотров.
Автор: Валерия Орлова