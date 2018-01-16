Росстандарт разрабатывает специальный ГОСТ для водки
Росстандарт намерен разработать новый специальный ГОСТ для водки высокого качества. Его вступление в силу планируется 1 января 2019 года.
Планируется, что водку будут выпускать с высоким уровнем свойств напитка, доведя, таким образом, ее качество до эталонного. ГОСТ имеет рабочее название «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия» и должен вступить в силу в январе 2019 года. Одним из основных пунктов является то, что абсолютно все стадии производства будут осуществляться исключительно на территории Российской Федерации. Если производителем будут соблюдены все требования по новому ГОСТу, то его продукция будет промаркирована соответствующей этикеткой «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия». Также новый ГОСТ призван закрепить за Россией звание и статус родины водки.
Планируется, что водку будут выпускать с высоким уровнем свойств напитка, доведя, таким образом, ее качество до эталонного. ГОСТ имеет рабочее название «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия» и должен вступить в силу в январе 2019 года. Одним из основных пунктов является то, что абсолютно все стадии производства будут осуществляться исключительно на территории Российской Федерации. Если производителем будут соблюдены все требования по новому ГОСТу, то его продукция будет промаркирована соответствующей этикеткой «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия». Также новый ГОСТ призван закрепить за Россией звание и статус родины водки.
Автор: Гундерин Сергей