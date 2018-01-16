Певица Глюкоза покорила фанатов новым образом
Известная певица и актриса Глюкоза удивила фанатов новым образом. Соответствующий снимок знаменитости появился в ее профиле в социальной сети Instagram.
На фото Наталья Ионова предстала в необычном для себя амплуа, она запечатлена с длинными распущенными волосами и эффектном наряде в сеточку. Взгляд певицы не устремлен в камеру, ее глаза закрыты, а голова отвернута немного в бок. Образ Глюкозы дополняют элегантный вечерний макияж и длинные серьги.
«Сколько чувств мы таим внутри себя!! Не бойтесь открывать в себе новые грани, не бойтесь изменить себя! Принять то, что не объяснимо или противоречит вашей концепции мира) Мне кажется, именно тогда можно открыться себе с новой - неожиданной – стороны», - подписала публикацию Наталья Ионова.
Пользователей покорил новый образ исполнительницы, также их впечатлили слова, которыми была подписана публикация. Под фото фолловеры Глюкозы оставили множество положительных комментариев. За непродолжительное время снимок певицы собрал огромное количество отметок «мне нравится».
На фото Наталья Ионова предстала в необычном для себя амплуа, она запечатлена с длинными распущенными волосами и эффектном наряде в сеточку. Взгляд певицы не устремлен в камеру, ее глаза закрыты, а голова отвернута немного в бок. Образ Глюкозы дополняют элегантный вечерний макияж и длинные серьги.
«Сколько чувств мы таим внутри себя!! Не бойтесь открывать в себе новые грани, не бойтесь изменить себя! Принять то, что не объяснимо или противоречит вашей концепции мира) Мне кажется, именно тогда можно открыться себе с новой - неожиданной – стороны», - подписала публикацию Наталья Ионова.
Пользователей покорил новый образ исполнительницы, также их впечатлили слова, которыми была подписана публикация. Под фото фолловеры Глюкозы оставили множество положительных комментариев. За непродолжительное время снимок певицы собрал огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова