В Волгограде самолёт пошел на экстренную посадку из-за закурившего пассажира
В Волгограде авиалайнер, двигавшийся по рейс Москва – Сочи, провел экстренную посадку. Причиной стал закуривший на борту пассажир, отмечается на портале управления по транспорту в составе МВД Приволжского федокруга.
«Работники дежурной части получили сообщение о том, что на борту одного из лайнеров потребовалось присутствие полицейских. Правоохранителей вызвали к борту, следовавшему по рейсу Москва – Сочи. Он совершил экстренную посадку», — отмечается в сообщении.
В соответствии с имеющимися сведениям, борт пошел на вынужденную посадку из-за закурившего пассажира. Нарушителя сняли с самолета, после чего работники транспортной полиции отправили его в линейный отдел полиции. Он стал фигурантом протокола по подозрению о наличии административного правонарушения.
«Работники дежурной части получили сообщение о том, что на борту одного из лайнеров потребовалось присутствие полицейских. Правоохранителей вызвали к борту, следовавшему по рейсу Москва – Сочи. Он совершил экстренную посадку», — отмечается в сообщении.
В соответствии с имеющимися сведениям, борт пошел на вынужденную посадку из-за закурившего пассажира. Нарушителя сняли с самолета, после чего работники транспортной полиции отправили его в линейный отдел полиции. Он стал фигурантом протокола по подозрению о наличии административного правонарушения.
Автор: Валерий Антонов