В тренажерном зале в Петербурге умер 58-летний мужчина
В тренажерном зале Fitness House в Санкт-Петербурге скончался 58-летний мужчина. Причиной его смерти послужила чрезмерная физическая нагрузка во время очередной тренировки. Сведениями делятся местные СМИ.
Сообщатся, что инцидент был зафиксирован в прошедший понедельник, 15 января. Житель Северной столицы занимался в спортивном зале, расположенном на Краснопутиловской улице, но в какой-то момент почувствовал себя плохо. По словам сотрудников фитнес-центра, мужчина упал и перестал дышать. Врачи вынуждены были только констатировать его смерть.
По факту случившегося уже проводится проверка. После ее завершения правоохранителями будет принято процессуальное решение.
Сообщатся, что инцидент был зафиксирован в прошедший понедельник, 15 января. Житель Северной столицы занимался в спортивном зале, расположенном на Краснопутиловской улице, но в какой-то момент почувствовал себя плохо. По словам сотрудников фитнес-центра, мужчина упал и перестал дышать. Врачи вынуждены были только констатировать его смерть.
По факту случившегося уже проводится проверка. После ее завершения правоохранителями будет принято процессуальное решение.
Автор: Валерия Орлова