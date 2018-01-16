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В Instagram фото Волочковой в откровенном купальнике возмутило её поклонников
Откровенный купальник Анастасии Волочковой возмутил пользователей соцсетей. Балерина разместила в Instagram свой снимок, сделанный на Мальдивах.

В Instagram фото Волочковой в откровенном купальнике возмутило её поклонников


В комментарии к фото Волочкова отметила, что день несколько пасмурный, однако на курортных островах это не сильно портит настроение. Она пожелала поклонникам не портить свое настроение негативом, осуждением, завистью, а также непринятием красоты других людей.

«Это свобода - жить, как пожелаешь. Каждый имеет право на это. Главное, красиво и честно. Я продолжу вас радовать. Чтобы сохранять стройность тела много работаю, но это делаю с удовольствием. Всё для вас», - сообщила Волочкова.

При этом часть пользователей все же оставила нелестные комментарии относительно бикини знаменитости. В частности, многие посчитали пляжный наряд излишне откровенным. Другие пользователи уверены, что бикини отлично идут балерине и менять гардероб нет необходимости. Продолжать свой отдых на Мальдивах Анастасия Волочкова намерена вплоть до Крещения. Возвращение домой 19 января обусловлено тем, что 20 января знаменитость отмечает своё 42-летие.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:02
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