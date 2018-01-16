Татьяна Навка показала эффектную стойку на руках
Известная российская фигуристка Татьяна Навка даже на отдыхе продолжает заниматься спортом. На одном из пляжей спортсменка показала эффектную стойку на руках. Соответствующим фото знаменитость поделилась в своём профиле в социальной сети Instagram.
Чтобы поклонники обратили внимание на фото, Навка перевернула его на 180 градусов. в результате получилось, что небо находится внизу, а пляж и море – вверху. На снимке фигуристка запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета, она в очередной раз доказала, что является обладательницей прекрасной фигуры.
Отметим, что конец года у Татьяны Навки выдался тяжелым. Перед праздниками состоялись аншлаговые показы ее авторского ледового шоу, которое получило название «Руслан и Людмила». После концертов Навка отправилась в теплые края в заслуженный отпуск, однако знаменитость на публикациях не ставит геолокацию, поэтому нельзя понять, на каком именно курорте она находится.
Пользователей покорила новая стойка Татьяны Навки. За непродолжительное время публикация спортсменки собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев.
Чтобы поклонники обратили внимание на фото, Навка перевернула его на 180 градусов. в результате получилось, что небо находится внизу, а пляж и море – вверху. На снимке фигуристка запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета, она в очередной раз доказала, что является обладательницей прекрасной фигуры.
Отметим, что конец года у Татьяны Навки выдался тяжелым. Перед праздниками состоялись аншлаговые показы ее авторского ледового шоу, которое получило название «Руслан и Людмила». После концертов Навка отправилась в теплые края в заслуженный отпуск, однако знаменитость на публикациях не ставит геолокацию, поэтому нельзя понять, на каком именно курорте она находится.
Пользователей покорила новая стойка Татьяны Навки. За непродолжительное время публикация спортсменки собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев.
Автор: Валерия Орлова