Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.82 USD 56.36
Курс валют на 16.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес / dzen

Татьяна Навка показала эффектную стойку на руках
Известная российская фигуристка Татьяна Навка даже на отдыхе продолжает заниматься спортом. На одном из пляжей спортсменка показала эффектную стойку на руках. Соответствующим фото знаменитость поделилась в своём профиле в социальной сети Instagram.
Татьяна Навка показала эффектную стойку на руках


Чтобы поклонники обратили внимание на фото, Навка перевернула его на 180 градусов. в результате получилось, что небо находится внизу, а пляж и море – вверху. На снимке фигуристка запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета, она в очередной раз доказала, что является обладательницей прекрасной фигуры.

Отметим, что конец года у Татьяны Навки выдался тяжелым. Перед праздниками состоялись аншлаговые показы ее авторского ледового шоу, которое получило название «Руслан и Людмила». После концертов Навка отправилась в теплые края в заслуженный отпуск, однако знаменитость на публикациях не ставит геолокацию, поэтому нельзя понять, на каком именно курорте она находится.

Пользователей покорила новая стойка Татьяны Навки. За непродолжительное время публикация спортсменки собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:52
Читайте также
Загрузка...
Британские СМИ поразились жизни людей в
Лавров признал необходимым создание
Избирательные штабы собрали более 1 млн подписей
Дмитрий Медведев: Криптовалюты могут исчезнуть
Владельцам биткоинов рекомендовали приготовиться
Россияне стали меньше употреблять спиртные напитки
Двое сектантов женились на дочках друг друга,
МОК рассмотрит вопрос о допустимости
Студенты УИГА станцевали в стиле садо-мазо под
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Поклонская считает, что Собчак спекулирует на
Минтруд РФ рекомендовал регионам страны
Добавление комментария
Последние новости
16.01, 16:20 Британские СМИ поразились жизни людей в российской
16.01, 16:15 Анастасия Костенко предстала в образе приличной студентки
16.01, 16:10 Японский телеканал ошибочно сообщил о пуске ракеты из
16.01, 16:07 Лавров признал необходимым создание законодательной базы
16.01, 16:03 Актер Антон Макарский восстанавливается после
16.01, 15:54 Миф о влиянии моркови на зрение вошел в ТОП проверенных
16.01, 15:50 РКС опубликовал в Сети рассекреченный отчет о миссии
16.01, 15:44 Ученые: Креативность мышления вызвана сотрудничеством
16.01, 15:38 Певица Елена Темникова отправилась в отпуск на Мальдивы
16.01, 15:31 В Новосибирске умер известный кавээнщик Владимир Дуда
16.01, 15:30 Уфологи: технологии пришельцев могут способствовать
16.01, 15:25 Климатологи связывают изменения погоды с высотными
16.01, 15:20 Избирательные штабы собрали более 1 млн подписей в
16.01, 15:15 Дмитрий Медведев: Криптовалюты могут исчезнуть через
16.01, 15:10 В Шотландии на видео попал парящий в небе НЛО
16.01, 15:03 Молодая жена Ивана Краско сбежала в Израиль после
16.01, 14:56 Ученые обнаружили в Гималаях древнее наскальное
16.01, 14:50 Филипп Киркоров примет участие в "Евровидении-2018" в
16.01, 14:43 Ученые: Переносчиками чумы во время эпидемии в
16.01, 14:34 Рэпера Басту и режиссера Михалкова внесли в список угроз
Новости партнеров