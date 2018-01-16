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Ученые: Фиброз жировой ткани затрудняет похудение на молекулярном уровне
Люди, стремящиеся похудеть, испытывают затруднения, это происходит на молекулярном уровне вследствие фиброза жировой ткани. Это затормаживает процесс похудения, но не делает его невозможным, регулярная активность помогает «сжечь» жир.

Ученые: Фиброз жировой ткани затрудняет похудение на молекулярном уровне

Ученые установили, что клетки людей, страдающих ожирением, имеют более крупные молекулы, они называются лизилоксидаза (LOX). Данные микроструктуры связаны с фиброзом, называемым «рубцевание» жировой ткани. Именно данное обстоятельство затрудняет усилия мужчин и женщин, желающих эффективно снизить свой вес. Доктор Катарина Кос из медицинской школы при университете Эксетера в Великобритании подвергла анализу образцы брюшной ткани, они были взяты у людей, склонных к ожирению, причём до операции по снижению веса. Результаты показали, что жировая ткань у них имела большое количество молекул LOX, влияющих на фиброз.

Специалисты обнаружили, что активность лизилоксидазы обусловливается уменьшением молекул кислорода и наличием воспаления в клетках. Это происходит, когда живые микроструктуры увеличиваются в размерах, при этом фиброз значительно затрудняет процесс похудения.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:06
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