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exclusive / Общество

Двое сектантов женились на дочках друг друга, которым было 7 и 8 лет
Двое мужчин, вовлеченных в религиозную секту, женились на дочерях друг друга. Отмечается, что девочкам было 7 и 8 лет. По информации зарубежного издания People, мужчинам уже предъявлены обвинения в похищении, а одного из них вдобавок подозревают в сексуальном насилии несовершеннолетнего мальчика.

Двое сектантов женились на дочках друг друга, которым было 7 и 8 лет


Сектанты называют себя членами организации «Рыцари хрустального клинка», которая считается ответвлением мормонской церкви. Сообщается, что в данной религии практикуется многоженство. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить расследование после того, как жена одного из мужчин заявила о похищении четверых детей. Впоследствии мужа арестовали в квартире, но там он жил один. После проведения обысков недалеко от поселения секты полиция нашла двух сыновей. Что касается дочерей, то в последний раз их видели, когда отец спал с ними в одной палатке.

После ареста друг подследственного сообщил, что спрятал девочек в бочках с водой, где они провели почти сутки при минусовой температуре. В результате пострадавших госпитализировали.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:11
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