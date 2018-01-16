СМИ: В Казахстане ученые оказались шокированы количеством апострофов в новом языке
В Казахстане инициировали переход к исспользованию латинского алфавита, завершить который планируется к 2025 году. Ученые оказались шокированы числом апострофов в составе нового языка. На сегодня в государстве применяется модифицированная вариация кириллицы, но глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что алфавит должен быть изменен.
По сообщениям зарубежных СМИ, это решение вызвало обострение достаточно сложной проблемы с записью языка, в котором имеется большое количество уникальных звуковых сочетаний, однако при этом нет собственного алфавита. К примеру, для написания названия страны придется использовать конструкцию вида Qazaqstan Respy'bli'kasy.
«Это главная проблема нашего государства: когда президент что-то говорит либо просто пишет на салфетке, всем нужно дружно аплодировать», — отметил во время общения с журналистами политический аналитик Айдос Сарым, работающий в составе комиссии по реформации языка.
Лингвисты, желавшие идти по пути турецкого языка, применяющего фонетические маркеры как замену апострофов, обозначили подход главы Казахстана «неточным и уродливым». Иные эксперты стали жаловаться на невозможность эффективного использования поисковых систем, игнорирующих апострофы. При этом создание казахских хештегов в соцсетях также становится невозможным.
«Когда ученые в первый раз услышали об этом, мы все оказались шокированы», — отметил Эрден Кажибек, глава Института лингвистики Алма-Аты.
Профессор интернациональных отношений из штате Мичиган Тимур Кокаоглу отметил, что происхождение такой идеи никто пояснить не способен, а само новое написание вызывает боль в глазах.
По сообщениям зарубежных СМИ, это решение вызвало обострение достаточно сложной проблемы с записью языка, в котором имеется большое количество уникальных звуковых сочетаний, однако при этом нет собственного алфавита. К примеру, для написания названия страны придется использовать конструкцию вида Qazaqstan Respy'bli'kasy.
«Это главная проблема нашего государства: когда президент что-то говорит либо просто пишет на салфетке, всем нужно дружно аплодировать», — отметил во время общения с журналистами политический аналитик Айдос Сарым, работающий в составе комиссии по реформации языка.
Лингвисты, желавшие идти по пути турецкого языка, применяющего фонетические маркеры как замену апострофов, обозначили подход главы Казахстана «неточным и уродливым». Иные эксперты стали жаловаться на невозможность эффективного использования поисковых систем, игнорирующих апострофы. При этом создание казахских хештегов в соцсетях также становится невозможным.
«Когда ученые в первый раз услышали об этом, мы все оказались шокированы», — отметил Эрден Кажибек, глава Института лингвистики Алма-Аты.
Профессор интернациональных отношений из штате Мичиган Тимур Кокаоглу отметил, что происхождение такой идеи никто пояснить не способен, а само новое написание вызывает боль в глазах.
Автор: Валерий Антонов