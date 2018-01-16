В Косове убит сербский политик Оливер Иванович
В Косове был убит известный сербский политик Оливер Иванович. Инцидент был зафиксирован в Косовска-Митровице. По информации зарубежных СМИ, он являлся одним из лидеров сербов, главой организации «Свобода, демократия, правда».
Сообщается, что на политика было совершено покушение, когда он заходил в здание собственное партии. На его теле судмедэксперты обнаружили пять огнестрельных ранений. Смерть Ивановича наступила в больнице.
Факт покушения подтвердили сотрудники правоохранительных органов Косово. По факту случившегося начато расследование, полиция занимается поиском предполагаемых преступников.
Оливе Иванович в 2008-2012 годах работал в сербском правительстве на посту государственного секретаря по делам Косово. В 2016 году политика приговорили к девяти годам тюрьмы за совершение военных преступлений, но впоследствии он был отпущен.
Сообщается, что на политика было совершено покушение, когда он заходил в здание собственное партии. На его теле судмедэксперты обнаружили пять огнестрельных ранений. Смерть Ивановича наступила в больнице.
Факт покушения подтвердили сотрудники правоохранительных органов Косово. По факту случившегося начато расследование, полиция занимается поиском предполагаемых преступников.
Оливе Иванович в 2008-2012 годах работал в сербском правительстве на посту государственного секретаря по делам Косово. В 2016 году политика приговорили к девяти годам тюрьмы за совершение военных преступлений, но впоследствии он был отпущен.
Автор: Валерия Орлова