Роскомнадзор запретил смертельно опасное средство для похудения
В РФ запретили опасное для похудения средство, речь идёт о смертельной угрозе здоровью и жизни граждан. Роскомнадзор проинформировал о блокировке интернет-магазина, в нём была организована продажа препарата под видом жиросжигателя для лиц, желающих быстро уменьшить вес.
В пресс-релизе в госведомства указывается, что препарат имеет наименование DNP (ДНП, ДНФ, 2,4 Динитрофенол). Направлен официальный запрос регистратору доменных имен reg.ru с требованием лишить магазин WEB-сайта. Доступ к ресурсу в настоящее время заблокирован. В Роспотребнадзоре выяснили, что так называемый «жиросжигатель» не прошел регистрацию в качестве спортивного питания, лекарства или какой-либо пищевой добавки.
Компонент содержит в себе красители, применяемые для пропитки тканей и древесины. При использовании вовнутрь DNP было зафиксировано устойчивое расстройство пищеварительной системы и повышение температуры тела. Препарат также вызывает повреждение кожного покрова.
В пресс-релизе в госведомства указывается, что препарат имеет наименование DNP (ДНП, ДНФ, 2,4 Динитрофенол). Направлен официальный запрос регистратору доменных имен reg.ru с требованием лишить магазин WEB-сайта. Доступ к ресурсу в настоящее время заблокирован. В Роспотребнадзоре выяснили, что так называемый «жиросжигатель» не прошел регистрацию в качестве спортивного питания, лекарства или какой-либо пищевой добавки.
Компонент содержит в себе красители, применяемые для пропитки тканей и древесины. При использовании вовнутрь DNP было зафиксировано устойчивое расстройство пищеварительной системы и повышение температуры тела. Препарат также вызывает повреждение кожного покрова.
Автор: Семен Зайцев