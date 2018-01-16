iPhone 7 Plus занял второе место в списке самых продаваемых смартфонов в КНР
iPhone 7 Plus занял второе место в ТОП наиболее продаваемых смартфонов на территории КНР. Эксперты Counterpoint оценили существующий рынок этих устройств с точки зрения отдельных моделей, а не производителей.
Как выяснилось, в 2017 году титул самого продаваемого устройства достался Oppo R9s, занявшему 3% всего оборота. Вторая строчка досталась iPhone 7 Plus с показателем 2,8%, а закрывает тройку лидеров Vivo X9 с долей в 2,7%. Стоит отметить, что все модели относятся к 2016-му году. Помимо этого, устройства Vivo и Oppo, в сущности, представляют собой почти идентичные аппараты.
В список также вошли Oppo A57 и R11, iPhone 7, Vivo Y66, Xiaomi Redmi Note 4X, Honor 8 Lite, а также Enjoy 6X. Суммарно десятка самых популярных устройств заняла 23,3% рынка Китая. Продукция Apple стала единственным представителем зарубежного бренда.
Как выяснилось, в 2017 году титул самого продаваемого устройства достался Oppo R9s, занявшему 3% всего оборота. Вторая строчка досталась iPhone 7 Plus с показателем 2,8%, а закрывает тройку лидеров Vivo X9 с долей в 2,7%. Стоит отметить, что все модели относятся к 2016-му году. Помимо этого, устройства Vivo и Oppo, в сущности, представляют собой почти идентичные аппараты.
В список также вошли Oppo A57 и R11, iPhone 7, Vivo Y66, Xiaomi Redmi Note 4X, Honor 8 Lite, а также Enjoy 6X. Суммарно десятка самых популярных устройств заняла 23,3% рынка Китая. Продукция Apple стала единственным представителем зарубежного бренда.
Автор: Валерий Антонов