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Учёные: вспышка тифа стала причиной вымирания 15 млн. ацтеков
Пол тысячелетия назад в племени ацтеков началась эпидемия, унесшая большую часть этого народа. До последнего времени ученые не могли назвать болезнь, от которой умерло 15 млн. человек. Наконец-то исследования показали, что причиной была разновидность тифа, которую завезли из Европы.

Учёные: вспышка тифа стала причиной вымирания 15 млн. ацтеков


В 1545 году на мексиканские земли пришла эпидемия непонятной болезни, которая сократила численность ацтеков на 15 млн. Симптомами смертельной болезни было повышение температуры, лихорадка, головная боль, позже кровоточивость слизистых глаз, рта и носа. Заразившийся умирал в течении трёх-четырёх дней. Местные прозвали болезнь cocoliztli.

Несмотря на то, что эпидемия забрала около 80% ацтекского народа 500 лет назад, ученые до нынешнего времени не могли определить, какая это была болезнь. Только в последних исследованиях удалось раскрыть загадку. Для изучения были эксгумированы 29 скелетов, принадлежащих людям, которые умерли от этой эпидемии. Благодаря их ДНК ученые смогли установить следы бактерии сальмонеллы энтериты. Эта находка позволила сделать вывод, что 500 лет назад зверствовала тифоидная «кишечная лихорадка».

Историки предполагают, что смертоносная бактерия тифа могла попасть в Мексику с испанскими колонизаторами при ввозе домашнего скота, а распространилась через еду и воду.

Последствия cocoliztli по человеческим жертвам близки к чуме, которая зверствовала в Западной Европе на 2 столетия ранее. Тогда жертвами стали 25 млн. человек.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 13:36
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