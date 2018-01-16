В интернете опубликовали рендеры смартфона Moto E5
Во всемирной сети появились фотоснимки смартфона Moto E5, отмечен значительный интерес к новинке компании Motorola. Рендер представляет собой изображение задней панели гаджета, имеющего сканер отпечатка пальцев.
В интернете сообщается, что смартфон компании Motorola, получивший наименование Moto E5, официально производителем не представлен. Фотоснимки размещены ресурсом MySmartPrice, по ним видно, что модель E5 получила металлический корпус, имеется светодиодная вспышка для фронтальной камеры. Инженеры сохранили порт micro-USB, экран смартфона имеет размер пять дюймов. Отмечено, что производитель отказался внедрять безрамочный дизайн при соотношении сторон дисплея 18:9.
Эксперты ожидают поддержку гаджетом двух SIM-карт, наличие Wi-Fi, GPS, Bluetooth и 3,5-мм разъема для стереонаушников. Официально смартфон Moto E5 представят 3 апреля, на это указывает виджет часов на рендере. Предполагаемая стоимость новинки может составить 120-150 долларов США.
В интернете сообщается, что смартфон компании Motorola, получивший наименование Moto E5, официально производителем не представлен. Фотоснимки размещены ресурсом MySmartPrice, по ним видно, что модель E5 получила металлический корпус, имеется светодиодная вспышка для фронтальной камеры. Инженеры сохранили порт micro-USB, экран смартфона имеет размер пять дюймов. Отмечено, что производитель отказался внедрять безрамочный дизайн при соотношении сторон дисплея 18:9.
Эксперты ожидают поддержку гаджетом двух SIM-карт, наличие Wi-Fi, GPS, Bluetooth и 3,5-мм разъема для стереонаушников. Официально смартфон Moto E5 представят 3 апреля, на это указывает виджет часов на рендере. Предполагаемая стоимость новинки может составить 120-150 долларов США.
Автор: Семен Зайцев