Вышел полноценный трейлер телесериала «Террор»
Выпущен полноценный трейлер телесериала «Террор». Как и книга, он станет рассказывать о событиях 1847-го года, случившихся при совершении экспедиции для освоения Арктики. Офицер Джон Франклин взял под командование корабли «Эребус» и «Террор», после чего отправился к Северно-Западному проходу для исследования, там экипаж стал целью неизвестного чудовища.
Всем участникам экспедиции пришлось вступить в борьбу за выживание. Роман описывает многие реальные факты из биографии Джона Франклина. На промо-снимке показаны актёры, исполнившие главные роли. Ими стали Джаред Харрис, Киаран Хайндс, Тобайс Мензис.
Исполнительными продюсерами телесериала стали Дэвид Цукер, Ридли Скотт, а также Гаймон Кесседи. Основой сериала стал сценарий, созданный Дейвом Каджганичем. Всего будет 10 эпизодов, выпуск которых стартует 27 марта. Видео можно просмотреть в соцсетях.
Всем участникам экспедиции пришлось вступить в борьбу за выживание. Роман описывает многие реальные факты из биографии Джона Франклина. На промо-снимке показаны актёры, исполнившие главные роли. Ими стали Джаред Харрис, Киаран Хайндс, Тобайс Мензис.
Исполнительными продюсерами телесериала стали Дэвид Цукер, Ридли Скотт, а также Гаймон Кесседи. Основой сериала стал сценарий, созданный Дейвом Каджганичем. Всего будет 10 эпизодов, выпуск которых стартует 27 марта. Видео можно просмотреть в соцсетях.
Автор: Валерий Антонов