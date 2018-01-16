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exclusive / Криминал

В Саратовской области двое мужчин надругались над женщиной и украли у нее конфеты
Полиция зафиксировала в Саратовской области преступление, связанное с изнасилованием, двое мужчин надругались над женщиной и попытались поджечь её квартиру. Покидая жильё, они взяли с собой шоколадные конфеты, но вскоре были задержаны, возбуждено уголовное дело.

В Саратовской области двое мужчин надругались над женщиной и украли у нее конфеты

Пресс-представитель областного главка МВД сообщил, что преступление совершено в ночь на 11 января. Двое молодых мужчин отдыхали в компании знакомых, среди них была и 52-летняя незнакомая им женщина. Вскоре молодые люди вызвались проводить её домой. Войдя вместе с хозяйкой в квартиру, мужчины надругались над местной жительницей. Для сокрытия следов преступления, гости подожгли в квартире занавески и удалились, связав владелицу жилья. Лица, совершившие уголовно наказуемое деяние, унесли с собой два мобильных телефона и шоколадные конфеты. Соседи потерпевшей, увидев возгорание, немедленно вызвали пожарных, это спасло женщину от смерти.

Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. В ходе дознания молодые люди дали показания и пояснили, что конфеты они съели, а телефоны спрятали. В СУ СКР по региону проинформировали, что задержанным угрожает до 15 лет лишения свободы.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:58
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