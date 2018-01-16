Россияне стали меньше употреблять спиртные напитки
Россияне стали меньше употреблять спиртные напитки. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.
Исследования социологов показали, что за последние пять лет россияне на 80% стали меньше употреблять спиртное. Относительно количества курильщиков также наблюдается положительная динамика – 22%. Проводимый в августе 2017 года Всероссийским центром общественного мнения опрос показал, что более 39% россиян стали вести исключительно трезвый образ жизни.
Такую динамику связывают не только с запретом рекламы алкоголя в СМИ, но и с тем, что нынешнее молодое поколение россиян ценит собственное здоровье и ведет, преимущественно, здоровый образ жизни. Также отметим, что значительно упал уровень смертности связанный со злоупотреблением и отравлением спиртными напитками
Исследования социологов показали, что за последние пять лет россияне на 80% стали меньше употреблять спиртное. Относительно количества курильщиков также наблюдается положительная динамика – 22%. Проводимый в августе 2017 года Всероссийским центром общественного мнения опрос показал, что более 39% россиян стали вести исключительно трезвый образ жизни.
Такую динамику связывают не только с запретом рекламы алкоголя в СМИ, но и с тем, что нынешнее молодое поколение россиян ценит собственное здоровье и ведет, преимущественно, здоровый образ жизни. Также отметим, что значительно упал уровень смертности связанный со злоупотреблением и отравлением спиртными напитками
Автор: Гундерин Сергей